Twee ‘beulen van Assad’ voor Duitse rechter

Koblenz

Twee vermeende folteraars van de veiligheidsdienst van de Syrische president Bashar al-Assad zijn donderdag voor het eerst voor de rechter verschenen in Koblenz, Duitsland.

Het is het eerste proces wegens misdaden tegen de menselijkheid tegen leden van het Syrische regime.

De twee verdachten werden vorig jaar in Duitsland gearresteerd nadat zij door Syrische vluchtelingen waren herkend.

Zij worden beschuldigd van moord, marteling en verkrachting in de beruchte gevangenis Al Khatib, of Afdeling 251, bij Damascus. In 2011-2012 werden daar duizenden tegenstanders van Assad gemarteld.

