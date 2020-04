Harvard ziet na kritiek af van coronasteun

De Amerikaanse universiteit Harvard ziet af van ruim acht miljoen dollar aan overheidssteun waar het recht op heeft uit het steunpakket dat in het leven is geroepen om de economie in het land te ondersteunen in de coronacrisis.

Cambridge, VS

Dat maakte de universiteit in Cambridge, bij Boston, woensdag bekend in een verklaring, na felle kritiek van onder meer president Donald Trump. Die zei dinsdag dat de prestigieuze universiteit geen overheidssteun nodig heeft, gezien de miljarden aan schenkingen waaruit de onderwijsinstelling kan putten. Vóór de coronacrisis had Harvard naar schatting 41 miljard dollar aan donaties tot zijn beschikking. Minister van Onderwijs Betsy DeVos voegde daar in een verklaring aan toe dat scholen met grote donaties op zak zich niet voor overheidssteun moeten melden, zodat studenten die de steun ‘het meest nodig hebben’ meer kunnen krijgen. ‘Het is belangrijk dat het Congres de wet aanpast, om zeker te zijn dat er geen belastinggeld meer naar elitaire, rijke instellingen gaat’, zei DeVos.

Harvard zegt in een verklaring voor grote financiële uitdagingen te staan vanwege de coronapandemie, maar ziet alsnog af van deelname aan het steunprogramma. De universiteit vreest studenten en andere scholen die de steun straks het hardst nodigst hebben, in de weg te zitten door de ‘intense focus’ die nu op Harvard ligt door de ontstane ophef.

President Trump prees Harvard voor het besluit. Ook had hij warme woorden voor de Stanford-universiteit, die maandag afzag van de noodsteun. ‘Ze nemen geen geld aan en dat is zo geweldig, dus ik wil Harvard en Stanford bedanken’, zei de president op een persconferentie.

Niet alle universiteiten volgen dit voorbeeld. De universiteit van Notre Dame neemt de overheidssteun wel aan, maar wil die exclusief besteden aan studenten van wie de familie getroffen is door de virusuitbraak. <