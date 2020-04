Wereldwijd meer huiselijk geweld sinds pandemie

Amersfoort

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus kampen landen wereldwijd met een toename in huiselijk geweld, meldden de Verenigde Naties eerder deze maand. VN Secretaris-Generaal António Guterres riep overheden op om ‘de veiligheid van vrouwen tijdens de pandemie te waarborgen’. Ook WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus sprak van een verhoogd aantal meldingen van huiselijk..

Volgens de VN is er in Libanon en Maleisië twee keer zo vaak gebeld naar hulplijnen, sinds het coronavirus om zich heen grijpt. In China zou het aantal meldingen zijn verdrievoudigd en in Australië is in vijf jaar tijd nog niet zó vaak via Google gezocht naar ‘hulp bij huiselijk geweld’.

