Vier Australische agenten omgekomen

Melbourne

Vier agenten zijn in Australië om het leven gekomen bij hun inzet tegen een snelheidsmaniak. Zij werden op de snelweg aangereden door een truck. Twee politiemensen hadden, in hun voertuig, een Porscherijder laten stoppen, omdat die te hard reed. Zij haalden er versterking bij. Vervolgens knalde een vrachtwagen op de twee politiewagens en de Porsche. De politie heeft de Porscherijder, die zich uit de voeten heeft gemaakt, dringend aangeraden zich bij een politiebureau te melden. De chauffeur van de truck moest naar een ziekenhuis. Bij hem wordt onderzocht of hij onder invloed reed. <