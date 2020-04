‘Dit is de ideale tijd voor China om Hongkong aan te pakken’

Dat Hongkong juist nu vijf van zijn belangrijke bestuurders vervangt én vijftien voorvechters van de democratie heeft gearresteerd, is niet toevallig. Volgens critici ziet de Chinese regering haar kans schoon om harder op te treden, nu de wereld zich vooral bezighoudt met de coronacrisis.

De nieuwe samenstelling van het kabinet in Hongkong: Christopher Hui Ching-yu, Alfred Sit Wing-hang, Patrick Nip Tak-kuen, Carrie Lam, Erick Tsang Kwok-wai en Caspar Tsui Ying-wai. (beeld str / afp)

Hongkong

Onrust in Hongkong over de toenemende invloed van de Chinese regering laait opnieuw op, nu Carrie Lam, de leider van de stad, vijf nieuwe bestuurders heeft aangesteld. Dat was volgens haar nodig om de economie van de stad er weer bovenop te helpen na de coronacrisis. Daarvoor zou ze ‘een plan hebben uitgestippeld’.

Patrick Nip Tak-kuen is een van de nieuwe bestuurders. Enkele dagen geleden bood hij zijn excuses aan op Facebook, nadat hij verwarring zou hebben gezaaid over de rol van het vertegenwoordingsbureau van Peking in Hongkong. Lam zegt dat ‘inwoners zich geen zorgen hoeven te maken dat de samenstelling van de regering te maken zou hebben met toezicht van Peking op de stad’. Een aantal vervangen ..

