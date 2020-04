Zij overleefden oorlogen en dictators, en nu ook het coronavirus

Gelukkig had ze een milde vorm. Toch is de 103-jarige Octavie De Turck de heldin van Vlaanderen, want deze week mocht ze de corona-afdeling van een ziekenhuis in Oostduinkerke verlaten.

Amersfoort

‘Ze is geboren in de ijskoude winter van 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gewikkeld in krantenpapier en dicht bij de stoof hoopten haar ouders dat ze het zou overleven’, vertelt een kleindochter van Octavie De Turck in Het Laatste Nieuws.

De Turck werd eind maart in het revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut in België opgenomen voor een revalidatie na een knie-ingreep. Na enkele dagen bleek ze besmet met COVID-19, waarna ze werd overgebracht naar een isolatieafdeling. Daar was de 103-jarige vrouw de eerste coronapatiënt.

