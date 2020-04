Premier Johnson naar Britse koningin

Londen

De van een corona-infectie herstellende Britse premier Boris Johnson ontmoet later deze week de Britse koningin Elizabeth. De regeringsleider is niet weer aan de slag gegaan, benadrukte een woordvoerder. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is nog zijn vervanger. De ontmoeting met de koningin is de eerste in drie weken. Johnson was in de tussentijd opgenomen in een ziekenhuis, waar hij een tijdje op de intensivecareafdeling lag. Het nieuws over de audiëntie bij Elizabeth kwam op de dag dat de Queen haar 94e verjaardag viert. Door de coronacrisis doet ze dat in beslotenheid. <