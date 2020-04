Meer landen eisen dat China zich verantwoordt

In een toenemend aantal landen spreken regeringsleden zich uit voor een grondige herziening van de relaties met China.

Er zal geen terugkeer zijn naar ‘business as usual’, zegt de Britse regering en Australië zegt ‘absoluut te staan’ op een diepgaand onderzoek naar het Chinese optreden.

Londen – Canberra

Nu in verschillende landen langzaam de coronamaatregelen worden versoepeld, wordt de houding ten opzichte van China juist verscherpt. In de kritiek op de politiek van Peking is een nieuwe fase bereikt, waarin naast de Amerikaanse regering nu ook andere landen eisen dat China verantwoording aflegt.

