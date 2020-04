Blogs en bladen: Coronajacht op moslims in India

De reeks arrestaties van vijftien voorvechters van democratie in Hongkong laat zien dat het einde van het principe ‘één land, twee systemen’ in zicht is, schrijft webmagazine Asia Sentinel. Het gaat onder meer om mediamagnaat Jimmy Lai, advocaat en oprichter van de Democratische partij Martin Lee, voormalige parlementariërs Albert Ho, Lee Cheuk-yan en Leung Kwok-hung.

De politie zou een lange lijst hebben waarop veel meer namen staan van activisten die een rol speelden in de massale antiregeringsprotesten tussen 2014 en 2019. Dat een aantal mensen nú wordt opgepakt, zou onderdeel zijn van de afleidingsmanoeuvre waar meerdere regeringen in de wereld momenteel gebruik van maken. Corona houdt de wereld zo bezig, dat regeringen ongestoord hun gang kunnen gaan. V..

coronajacht op moslims in India

Het coronavirus is voor velen een excuus om groepen te (blijven) discrimineren. Dat blijkt onder andere uit berichten over Chinezen die een veeg uit de pan krijgen, Afrikanen in China die hun huis uit zijn gezet en Zuid-Koreaanse christenen die worden gestigmatiseerd. In India zijn mosl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .