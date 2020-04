Zuid-Korea ontkent dat de gezondheidstoestand van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kritiek is

De Zuid-Koreaanse overheid heeft geen aanwijzingen dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un medisch in kritieke toestand zou verkeren. Een hartoperatie op 12 april wordt niet ontkend.

Seoul

Het Zuid-Koreaanse parlementslid Yoon Sang-hyun en een woordvoerder van het Blauwe Huis, de ambtswoning van de president in Zuid-Korea, reageerden dinsdagmorgen op de geruchten en de berichten in de Amerikaanse media, al hielden CNN en Bloomberg rekening met een mogelijk vals alarm. Een journalist van de Amerikaanse zender NBC meldde via Twitter op gezag van twee regeringsbronnen dat Kim ‘he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .