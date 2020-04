Platform voor studie naar virus

Brussel

Het platform moet een open en betrouwbare omgeving bieden waar onderzoekers uit de hele wereld hun data over bijvoorbeeld DNA, eiwitstructuren, klinische trials en epidemiologie kunnen opslaan en inzichtelijk maken voor anderen. Het delen van data versnelt onderzoek en de kans op ontdekkingen die de coronacrisis kunnen bezweren, aldus de commissie. Voorzitter Ursula von der Leyen verwacht dat duizenden DNA-sequenties van het virus en tienduizenden wetenschappelijke artikelen worden geüpload op covid19dataportal.org. 'Om het virus te verslaan hebben we een vaccin en betere behandelingsmethoden nodig en moeten we op grote schaal testen', aldus Von der Leyen. De rijkdom aan kennis die al is vergaard in tal van disciplines geeft onderzoekers, laboratoria en landen de mogelijkheid hun krachten te bundelen. <