Dat geld voor Frankrijk, Portugal en Italië komt er wel, maar die Europese massage heeft tijd nodig

Donderdag is er een EU-top over economisch herstel na de coronacrisis. In een schijnbaar goed geregisseerde pr-campagne voeren Frankrijk, Portugal en Italië de druk op. Ze willen geld zien.

Brussel

Emmanuel Macron gaf eind vorige week via de Financial Times de voorzet. ‘Dit is een moment van de waarheid.’ De huidige economische crisis is het gevolg van een ongewone pandemie en dat vraagt om ongewone oplossingen.

De Franse president zegt in het interview (terug te zien op de website van de Britse krant) dat de lidstaten van de EU terecht hun bedrijven miljarden euro’s hebben toegezegd. Omdat sommige landen echter veel rijker zijn dan andere, staan zij op voorsprong: ‘Kunnen Griekenland en Spanje dezelfde staatssteun ..

