Hoe Singapore zijn status als ‘voorbeeldland’ in de strijd tegen corona kwijtraakte

Met duizenden bevestigde besmettingen is Singapore nu het zwaarst getroffen land in Zuidoost-Azië als het gaat om het coronavirus. Daarmee raakt de stadstaat zijn titel als voorbeeld in de strijd tegen de pandemie kwijt.

De regering van Singapore krijgt het verwijt dat ze steken heeft laten vallen in haar aanpak tegen het nieuwe coronavirus. (beeld epa / How Hwee Young)

Singapore

De wereld keek kort geleden nog op tegen Singapore, dat net zoals Hongkong en Taiwan werd gezien als succesvol in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Singapore wist het aantal bevestigde besmettingen in het land onder de zeshonderd te houden. Tot afgelopen weekend, sindsdien is het aantal enorm toegenomen. Zaterdag kwamen er bijna duizend besmettingen bij. Volgens Si..

Nu krijgt de regering van Singapore het verwijt dat ze steken heeft laten vallen, of zoals CNN schrijft: ‘een ontspannen houding had aangenomen vergeleken met andere landen’. Opvallend is dat een groot deel van het aantal besmettingen arbeidsmigrant is. De risico’s van de grote groep arbeidsmigranten in het land, die in overvolle woningen met kleine slaapzalen verblijven..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .