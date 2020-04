Boko Haram en ISIS zoeken naar aanhang in Tsjaad

Deel van de schade na een aanval door leden van ISWAP in het Nigeriaanse Auno, waarbij de jihadisten ook vrouwen en kinderen kidnapten. (beeld AUDU MARTE / AFP)

Dat land trekt zich woensdag uit frustratie terug uit de regionale troepenmacht tegen het terrorisme.

Ndjamena

De Nigeriaanse tak van ISIS, ISWAP (Islamitische Staat West-Afrika Provincie) gaat zich meer op Tsjaad richten, melden verschillende Afrikaanse bronnen. Het Afrikaanse nieuws- en onderzoeksplatform HumAngle schrijft dat ISWAP een tweewekelijks digitaal blad heeft gelanceerd, Wakiliyar Labari. Het blad is geschreven in Hausa, de taal die rond het Tsjaadmeer de eerste taal is va..

