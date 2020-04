Belgen boos over optie verlenging schooljaar

Brussel

Plan is de hele maand juni in te ruimen voor lessen en examens. In juli zouden docenten vervolgens moeten gaan bepalen wie overgaat en wie niet.

'In leertijd uitgedrukt lopen kinderen nu 10 procent achterstand op. Dat is ingrijpend, maar te corrigeren. Als we creatief zijn', aldus onderwijsminister Ben Weyts zaterdag in een interview met de kranten Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. Het is volgens hem uiteindelijk wel aan de scholen om te beslissen het schooljaar te verlengen.

Onderwijsbonden reageren evenwel boos, aldus persbureau Belga. 'No Pasaran. Als de minister denkt dat hij de "helden", want zo heeft hij leerkrachten al genoemd, op die manier moet honoreren, dan denk ik dat hij goed fout zit. Dit zou een kaakslag zijn voor het personeel', aldus voorman Marnix Heyndrickx van de liberale onderwijsbond VSOA.

keihard gewerkt

'Bij mijn weten is het schooljaar dit jaar niet ingekort. Leerlingen en leerkrachten hebben keihard gewerkt. Dat gebeurde misschien op een andere manier, maar van een coronavakantie was absoluut geen sprake. Ze verdienen de vakantie om tot rust te komen', zegt Nancy Libert van het socialistische ACOD Onderwijs.

De Christelijke Onderwijscentrale heeft het over een 'ballonnetje dat op een ongelegen moment wordt opgelaten'. Leraren ervaren dit idee als een gebrek aan respect voor de inzet van personeel en leerlingen.

Eerder deze week zinspeelde de Onderwijsraad in een advies aan het kabinet op een soortgelijk scenario voor Nederland. Als kinderen na de meivakantie vanwege nieuwe coronamaatregelen nog niet naar school kunnen, zou volgens de Onderwijsraad de zomervakantie ingekort of naar voren gehaald kunnen worden. <