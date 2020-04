‘Alles op alles voor de verkiezingen ... ondanks het coronavirus’

In Frankrijk werden een maand geleden de gemeenteraadsverkiezingen afgebroken vanwege corona. De opkomst was erg laag. (beeld afp / Joel Saget)

Den Haag

Kiezers met mondkapjes op en plastic handschoenen aan. Voordat ze het stemhokje ingingen, werd nog even snel hun temperatuur gemeten. Alles in orde? Pas dan kregen Zuid-Koreaanse kiezers woensdag toestemming om te stemmen bij de parlementsverkiezingen.

Het is dé vraag voor veel overheden: wel of geen verkiezingen, nu alle nadruk ligt op het indammen van het coronavirus?

‘Benut alle democratische mogelijkheden om ze toch te laten doorgaan met alle mogelijkheden voor de oppositie’, reageert Hans van Baalen, die in zijn periode als Europarlementariër (2009-2019) onder meer waarnemer was bij verkiezingen in Oekraïne. ‘In Oekraïne was in 2014 sprake van een burgeroorlog en in het oosten van het land kon niet worden gestemd. Desondanks oordeelde de groep internat..

