Lucht boven Kiev sterk vervuild door brand

Kiev

Dat blijkt uit metingen van IQAir. De vervuiling komt door rook die afkomstig is uit Tsjernobyl, waar vorige week een grote bosbrand ontstond. Inwoners van Kiev is gevraagd ramen en deuren te sluiten en veel water te drinken. De rook is door de sterke wind komen overwaaien.

Vorige week ontstond een grote bosbrand bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl, dat ongeveer zeventig kilometer van Kiev ligt. De autoriteiten meldden eerder dat het vuur onder controle was, maar het lijkt toch weer te zijn opgelaaid. De brand heeft al een gebied van 11.500 hectare getroffen. <