Dood loert rond in Vlaamse Wachtebeke

In verzorgingstehuis De Mey in het Vlaamse Wachtebeke is maar liefst driekwart van alle bewoners ziek.

Maar de burgemeester houdt hoop: ‘We moeten door en we

blijven sterk.’

Wachtebeke

Ze vreesden al langer dat het coronavirus was binnengeslopen, want in verzorgingstehuis De Mey in Wachtebeke in Vlaanderen zijn de afgelopen weken veel meer bewoners overleden dan normaal. Toen er eindelijk werd getest, was het schrikken: liefst 77 procent van alle bewoners en het personeel bleek besmet.

‘Het geeft in elk geval duidelijkheid’, verzucht Rudy Van Cronenburg, burgemeester van Wachtebeke en de afgelopen weken intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in het woonzorgcentrum. ‘Het was eerst dweilen met de kraan open, maar nu hebben we het pand opgedeeld in twee afdelingen: één vleugel voor mensen die niet zijn besmet, en de rest voor alle an..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .