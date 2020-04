Europarlement steunt visserijsector

Het Europees parlement is vrijdag akkoord gegaan met een steunpakket ter waarde van 2,2 miljard euro voor de visserijsector. Lidstaten mogen vissers financieren, wanneer ze hun boot vanwege de coronacrisis in de haven houden.

Brussel

Tevens komt er onder meer steun aan productie-organisaties die nu extra opslagkosten hebben omdat de horeca is gesloten. Ook komen mossel- en oesterkwekers komen in aanmerking voor Europese steun in verband met de coronacrisis. Vooralsnog wijst de Europese Commissie het plan af om vissers toe te staan om extra quota die ze dit jaar niet vangen, naar 2021 over te hevelen.

