Tijdelijk streep door biometrisch ‘paspoort’ in Kenia

Een biometrisch ‘paspoort’ waarmee elke inwoner toegang krijgt tot publieke voorzieningen levert in Kenia grote zorgen op, vooral onder minderheidsgroepen. ‘Als de regering informatie heeft over elk aspect van je leven, biedt dat kansen voor intimidatie.’

Met veel bombarie werd in april 2019 in Kenia een ambitieus overheidsplan geïntroduceerd. Het Oost-Afrikaanse land, dat verschillende identificatiesystemen kent, zou overgaan op één systeem, een biometrische database waarin allerlei persoonlijke kenmerken van inwoners werden opgenomen.

De kenmerken - van een scan van de vingerafdrukken en het gezicht tot informatie over voorouders, geboorteplaats, huwelijkse staat, diploma’s en werkervaring - zouden voor iedere inwoner een uniek biometrisch identificatienummer opleveren. Het zogenaamde Huduma Namba-nummer (‘dienstverleningsnummer’ in het Swahili), betoogde de regering, is in de toekomst nodig voor de toegang tot onderwijs,..

