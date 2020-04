Sponsorloop van 99-jarige

Het werd zestien miljoen euro.

Londen

In normale tijden klinkt ‘You’ll never walk alone’ voor de spelers van voetbalclub Liverpool, maar donderdag waren de memorabele woorden gericht aan Captain Tom Moore. Steunend op zijn rollator heeft de 99-jarige Tweede Wereldoorlog-veteraan honderd rondjes in zijn grote tuin gelopen. Met deze sponsorloop van in totaal 2,3 kilometer heeft de hoogbejaarde liefst zestien miljoen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .