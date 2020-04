Armen dupe van lockdown India

Door gebrekkige registratie en discriminatie bereikt de hulp van de overheid bijna driekwart van de arbeidsmigranten niet.

New Delhi

De maatregelen om de arbeidsmigranten in India te ondersteunen tijdens de sluiting van vrijwel alle kleinere bedrijven in de steden werken juist niet voor de meest kwetsbaren. Dat is de conclusie van verschillende onderzoeken en berichten in de twee dagen nadat dinsdag premier Narendra Modi een verlenging van de lockdown tot 3 mei aan..

