Thae Yong-ho wint als eerste Noord-Koreaanse overloper een parlementszetel in Zuid-Korea

In Zuid-Korea heeft voor het eerst een Noord-Koreaanse ‘overloper’ een parlementszetel gewonnen. Het gaat om Thae Yong-ho, die ooit plaatsvervangend ambassadeur van Noord-Korea was in het Verenigd Koninkrijk.

Seoul

Thae Yong-ho werd zichtbaar emotioneel, nadat bekend werd dat hij tijdens de Zuid-Koreaanse parlementsverkiezingen een meerderheid had behaald van 58,4 procent in Gangnam, een rijke wijk in Seoul. Van tevoren gaf Thae aan bang te zijn dat mensen niet zouden willen stemmen op een overloper uit Noord-Korea. Dat hij toch kan spreken van een overwinning is uniek te noemen, want niet eerder bemac..

