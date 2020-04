Veel Zuid-Koreanen naar de stembus

Seoul

Veel Zuid-Koreanen zijn woensdag ondanks de coronacrisis gaan stemmen. Kiezers gingen met mondkapjes op naar de stembureaus om een nieuw parlement te kiezen. Het gaat om de eerste landelijke verkiezing in het land sinds het begin van de pandemie. De Democratische Partij van president Moon Jae-in lijkt de verkiezingen te gaan winnen. In Zuid-Korea is positief gereageerd op de wijze waarop de regering de crisis heeft aangepakt. De populariteit van Moon is in recente peilingen flink gestegen. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben de verspreiding van het virus fors kunnen afremmen. <