Al 32 doden door tornado's in VS

Jackson

Het aantal doden door tornado's in het zuidoosten van de VS is opgelopen naar 32. De tornado's hielden huis in zeker zes staten en gingen gepaard met heftige regenval en onweer. In Mississippi vielen elf doden en de staat was daarmee het zwaarst getroffen. Slachtoffers vielen ook in South Carolina (9), Georgia (8), Tennessee (2), North Carolina (1) en Arkansas (1). De tornado's waren in de nacht van zondag op maandag. Op sommige plaatsen veroorzaakten de winden grote schade. Talrijke huizen werden verwoest of raakten zwaar beschadigd. Honderden bomen werden ontworteld. <