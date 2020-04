‘De economische impact van het coronavirus dreigt groepen zonder winstoogmerk te decimeren’

Leidt corona tot meer egoïsme of tot meer naastenliefde, of zelfs tot allebei? Het is de hamvraag van Andy Olsen, in het opinieverhaal in de nieuwe Christianity Today. Dat Amerikaans maandblad is ook een goed gelezen website met dikwijls genuanceerde meningen. Dat laat onverlet dat CT soms ook stelling neemt. Na lang wikken en wegen, ook nog toen het Nederlands Dagblad bij hem op bezoek ging, sprak hoofdredacteur Mark Galli uit dat hij nu wel echt klaar was met zijn staatshoofd, de Amerikaanse president Donald Trump. En dan weet je dat hele hordes Republikeinse christenen, grotendeels ook consumenten van Christianity Today, zich tegen je gaan keren.