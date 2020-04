Frankrijk blijft in lockdown

Parijs

Dat maakte president Macron maandagavond bekend in een tv-toespraak. De Fransen mogen alleen de straat op als het noodzakelijk is. Op overtreding van deze maatregel om het coronavirus in te dammen staat een boete van 135 euro. Volgens Macron werpt de lockdown zijn vruchten af, maar is de strijd tegen het virus nog niet gewonnen.

Frankrijk is sinds 17 maart in lockdown, die dus nog met een maand wordt verlengd. Daarna is het de bedoeling dat scholen en kinderopvangcentra gefaseerd weer opengaan. De regering doet er alles aan om examens door te laten gaan, beloofde Macron. Restaurants, cafés, hotels, theaters en concertzalen gaan voorlopig nog niet open. <

