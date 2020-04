Britten herademen, Boris Johnson is aan de beterende hand

Na drie dagen op de intensive care is premier Boris Johnson op weg naar herstel. Dat komt niets te vroeg. Het door corona geteisterde land heeft zijn leider nodig.

Londen

‘Neem je rust!’ Zo luidde het vaderlijke advies dat Stanley Johnson zijn zoon Boris gaf, nadat die de intensivecareafdeling na drie dagen had verlaten. In een rolstoel reed de Britse premier donderdagavond naar een gewone zaal van het St. Thomas’ Hospital. Dankbaar zwaaide de bekende patiënt naar de artsen, verpleegkundigen en ander personeel dat voor zijn leven heeft gevochten. Of hij de br..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .