Minder voedselhulp voor Jemen terwijl corona dreigt

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties moet de hulp aan Jemen halveren vanwege een gebrek aan fondsen. In het door oorlog verscheurde land werd vrijdag de eerste coronabesmetting gemeld.

Mensen laden voedselpakketten op een kruiwagen in Jemen. Door een gebrek aan fondsen moet de VN haar voedselhulp halveren. (epa / Yahya Arhab)

Sanaa

Normaal gesproken worden door het Wereldvoedselprogramma meer dan twaalf miljoen Jemenieten gevoed met maandelijkse zendingen. Tachtig procent van hen bevindt zich in gebieden die onder controle staan van de Houthi-strijdkrachten, die strijden tegen de door de VN erkende regering.

De Houthi’s belemmeren regelmatig de toevoer van voedsel. Ook krijgen hulpverleners te maken met aanvall..

rampzalige gevolgen

Gezien de dreiging van COVID-19 kan het besluit om de hulp te verminderen ‘niet op een slechter moment komen’, zei Lise Grande, noodhulpcoördinator van de VN in Jemen, tegen de BBC. Vrijdag werd in het land de eerste coronabesmetting gerapporteerd. Het gaat om een havenarbeider in een commerciële haven van de zuidelijke stad Ash Shihr.

..

