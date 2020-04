Linda Tripp(1949-2020)

Linda Tripp, de vrouw die Bill Clinton bijna ten val bracht met haar onthulling over zijn affaire met Monica Lewinsky, is woensdag op 70-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker.

Voor de een was ze een voorloper van de #MeToo-beweging, voor de ander een politiek gemotiveerde intrigante. Tripps onthullingen over Clintons affaire met Lewinsky leidden tot een impeachmentproces tegen de Democratische president, dat hij begin 1999 uiteindelijk overleefde.

Tripp werkte onder president Clinton enige tijd in het Witte Huis en had zich gestoord aan de manier waarop hij met sommige medewerksters omging. Ze speelde al met het idee een boek te schrijven over haar ervaringen, met de titel Achter gesloten deuren. Wat ik zag in Clintons Witte Huis, toen ze Lewinsky leerde kennen.

