Bernie Sanders niet langer kandidaat

Washington

Bernie Sanders is uit de race gestapt bij de Democraten voor het presidentschap van de VS. Hij maakte dat woensdag bekend in een verklaring. Voormalig vicepresident Joe Biden is nu nog als enige kandidaat over om het in de verkiezingen op te nemen tegen de Republikeinse president Donald Trump. In een reactie op de terugtrekking van Sanders riep Biden op tot eenheid. Hij zei de aanhangers van Sanders te begrijpen: 'Ik zie jullie, ik hoor jullie en ik begrijp wat we snel in dit land gedaan moeten krijgen. Ik hoop dat jullie bij ons komen, jullie zijn welkom en jullie zijn nodig.' <