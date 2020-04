Oxfam in nieuw rapport: help nu de allerarmsten

De allerarmsten krijgen door de coronacrisis de hardste klappen, stelt Oxfam in een nieuw rapport. Door de economische gevolgen van de coronacrisis kunnen 500 miljoen mensen extra in armoede terechtkomen.

De allerarmsten in de 'favela' Cidade de Deus (de 'Stad van God'), een wijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, wachten op hulp. (beeld afp / Mauro Pimentel)

Dat stelt Oxfam Novib in een rapport dat vandaag verschijnt. Zo’n massale armoedeval zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met tien jaar terugwerpen en in sommige regio’s zelfs met dertig jaar. Om dat rampscenario te voorkomen, moeten rijke landen nu vergaande maatregelen nemen om ontwikkelingslanden bij te staan. Het door Oxfam voorgestelde economisch redding..

Het rapport Dignity, Not Destitution is gebaseerd op nieuwe analyses van het King’s College London en de Australian National University. Die instituten voorspellen dat het stilvallen van de mondiale economie vanwege de coronamaatregelen voor 6 tot 8 procent van de wereldbevolking een terugval in bittere armoede betekent.

