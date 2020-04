Pakistaanse dominee is redder in nood voor de sloppenbewoners

In tijden van de corona-epidemie blijft de Pakistaanse dominee Younas Barnabas zijn gelovigen in de sloppenwijken van Islamabad bezoeken, ook als ze besmet zijn met het virus en ziek in bed liggen. ‘Deze mensen hebben mijn hulp nu heel hard nodig.’

Islamabad

Alsof er geen coronavirus heerst, begroet dominee Younas Barnabas (46) even joviaal als altijd zijn kerkgangers van de Volle Evangelie Gemeente in de sloppenwijk van de hoofdstad Islamabad. Hier en daar schudt hij zelfs een hand. ‘Ik weet dat afstand bewaren je gezond houdt of zelfs je leven kan redden. En ik blijf de mensen de gevaren van het virus uitleggen. Maar als ik ze niet heel even b..

