Noord-Korea verwijt Zuid-Korea biologische oorlogvoering

Pyongyang

In de nieuwste update aan de Wereldgezondheidsorganisatie stelt Noord-Korea dat het land nul slachtoffers heeft in de corona-crisis. Wel zijn 709 mensen getest, 698 Noord-Koreanen en elf buitenlanders. 509 mensen zitten in quarantaine, onder wie twee buitenlanders. Sinds nieuwjaarsdag zijn 24.842 personen weer uit isolatie gegaan, rapporteerde Noord-Korea woensdag aan de WHO. Die organisatie..

