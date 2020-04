Zorgverleners België ‘gediscrimineerd door buren en huurders’ vanwege corona

Applaudisseren voor zorgpersoneel; in België is dat tijdens de coronacrisis heel gewoon, net als bij ons. Maar sommige verpleegkundigen en artsen worden ook gepest en gediscrimineerd, omdat ze het coronavirus zouden verspreiden.

Brussel

Een zorgmedewerkster die door buren werd gevraagd haar auto niet in de buurt te parkeren - het landelijke antidiscriminatiebureau Unia in België is geschrokken van dit voorval. ‘Dit soort gedrag hoort niet thuis in een samenleving waarin solidariteit voorop moet staan’, zegt directeur Els Keytsman op de website van haar bureau.

Unia heeft nog wel meer voorbeelden. Zo is een verpleger door zijn verhuurder verplicht om handschoenen te dragen, zodra hij zijn appartementencomplex binnengaat. Andere zorgverleners zijn zelfs onder druk gezet om zo snel mogelijk te verhuizen, of zijn al uit hun huis gezet, volgens het Belgische antidiscriminatiebureau.

