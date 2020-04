Europarlement: lockdown gevaarlijk voor vrouwen

In sommige EU-landen is het huiselijk geweld sinds de coronamaatregelen met ruim 30 procent toegenomen. Lidstaten moeten meer doen voor de slachtoffers.

Brussel

Dat staat in een verklaring die het Europees Parlement dinsdag publiceerde. 'Deze dagen en weken zijn vooral voor vrouwen gevaarlijk', zegt de Oostenrijkse Europarlementariër Evelyn Regner, lid van de sociaaldemocratische fractie S&D. Zij is voorzitter van de commissie voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid in het Europarlement.

Vrouwen in gewelddadige relaties zijn nu gedurende een langere periode overgeleverd aan hun misbruiker, stelt de commissie. Het is voor hen moeilijk hulplijnen te bellen, omdat de dader altijd in de buurt is.

