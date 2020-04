Hospitaal Japan is virushaard

Een van de meest vooraanstaande ziekenhuizen in Japan heeft zich verontschuldigd voor een ‘onvergeeflijke blunder’ nadat een aantal aankomend artsen besmet was geraakt met het coronavirus op een borrel na het werk.

Tokio

Veertig medicijnstudenten die coschappen liepen bij het befaamde Keio Universiteitsziekenhuis deden mee aan de borrel. Van hen bleken er later vijftien besmet. Ook drie andere aankomend artsen testten positief. Mogelijk zijn zij door hun collega’s besmet.

Het ziekenhuis ging diep door het stof voor de blunder, temeer omdat de gouverneur van Tokio juist een dag voor de borrel een dringend beroep op de bevolking had gedaan om afstand te houden en af te zien van partijtjes en andere bijeenkomsten. ‘Wat er is gebeurd, is een onvergeeflijke blunder van onze student-artsen’, zei een woordvoerder van het ziekenhuis. ‘Zij lieten een er..

