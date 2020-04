Finse verpleegkundige: ‘Psychiatriepatiënten hebben het extra zwaar’

In Finland is het sterftecijfer nog laag en zijn de medische voorraden op peil. Toch zorgt corona ook daar voor veel lijden, vooral onder patiënten met psychische problemen.

Helsinki

‘Bang ben ik niet, al ben ik wel voorzichtig en neem alle maatregelen in acht’, zegt Arja Aho. De 64-jarige Finse was journalist en liet zich omscholen tot psychiatrisch verpleegkundige. ‘Ik werkte een tijd als vrijwilliger in allerlei opvangcentra en was gefascineerd door wat er daar gebeurde. En ook door de mensen die er werkten en kwamen. De keuze was toen snel gemaakt.’

Maar corona, dat is wat anders. ‘Het is een wreed virus.’ Aho werkt tot en met Pasen in de noodopvang van het grote Malmi-ziekenhuis (het ‘Malmin päivystyssairaala’ in het Fins) in de hoofdstad Helsinki; daarna werkt ze in een ander hospitaal. ‘Maar de patiënten die ik zie, hebben dezelfde problemen. ‘De mensen in psychische nood die wij nu binnenkrijgen zijn vaak volledig van de kaart of in..

