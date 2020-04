Afrika en Azië leiden de strijd tegen corona

Landen in Azië en Afrika daarentegen weten het virus vaak beter te beteugelen.

Amersfoort

Heel voorzichtig zijn er in Europa tekenen van hoop in de strijd tegen het coronavirus. Noorwegen en België meldden maandag het virus onder controle te krijgen. Oostenrijk is het eerste land dat beperkende maatregelen ongedaan gaat maken.

Ook in landen waar het drama niet te overzien is, gaat het iets beter. In Spanje overleden het laatste etmaal 'slechts' 634 mensen – het laagste aantal sinds 24 maart. In dit land zijn ruim 135.000 besmettingen met het virus geconstateerd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .