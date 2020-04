Felipe valt zijn vader af om de kroon te redden

Maar daarmee zijn donkere wolken boven het Spaanse koningshuis nog lang niet verdwenen. Zelfs niet nu koning Felipe zijn vader publiekelijk heeft verloochend.

Barcelona

Woensdagavond 18 maart. Met spanning kijken de Spanjaarden uit naar de toespraak die koning Felipe VI om 21.00 uur zal houden. Het tijdstip is niet toevallig gekozen. Via de landelijke televisiejournaals zullen de woorden van de koning rechtstreeks in miljoenen huiskamers te volgen zijn. Dat hij het over de coronacrisis zal hebben, staat bij voorbaat vast. Maar zal hij de moed hebben om ook iet..

