De Russische bijdragen aan de coronabestrijding in Amerika en Italië leidden tot vragen en kritiek. De operaties lijken beëindigd met het stopzetten van de vluchten van en naar Rusland op zaterdag.

Italiaanse soldaten in beschermende kleding laden doodskisten uit die van Milaan naar Bergamo gingen. (beeld epa / Andrea Fasani)

Moskou

Het toestel van Aeroflot was al aan het taxiën op de startbaan van Sjeremetjevo International, toen de verkeerstoren meldde dat de vlucht van Moskou naar New York niet doorging. Honderden Amerikanen en Russen moesten op de luchthaven weer uitstappen. Rusland gooide zaterdag de deur op slot voor al het inkomend en uitgaand luchtverkeer. Er wordt niets georganiseerd voor de Russen in het buite..

