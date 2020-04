Trump ontslaat Michael Atkinson

Washington

De Amerikaanse president Donald Trump ontslaat de inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten Michael Atkinson. Over dertig dagen wordt Atkinson verwijderd uit zijn functie, meldt Trump in een brief aan het Congres. Volgens Trump is het van 'vitaal belang' dat de inspecteur-generaal, die als waakhond binnen de inlichtingengemeenschap fungeert, het volste vertrouwen van de president geniet, en is dat voor Atkinson niet langer het geval. Atkinson lichtte het Congres in over klachten van een klokkenluider, waarna de impeachmentprocedure tegen Trump begon. <