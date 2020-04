Twee vermiste leden van Kennedy-familie overleden

Annapolis

Een familielid, congreslid Joe Kennedy III, meldde dat zaterdag op Twitter. 'Wij houden van je, Maeve. We houden van je, Gideon. Onze familie is twee van de helderste lichten kwijtgeraakt.'

Maeve was de kleindochter van de vermoorde oud-Democratische senator en presidentskandidaat Robert F. Kennedy. Ze was donderdag met haar zoon in een kano het water opgegaan in de Chesapeakebaai en keerde niet terug. Mogelijk is het vaartuig gekapseisd.

De bekende Amerikaanse familie heeft veel familieleden verloren. Robert Kennedy werd in 1968 omgebracht tijdens diens presidentscampagne, vijf jaar nadat zijn broer, president John F. Kennedy, was gedood. In 1999 kwam John F. Kennedy Jr. met zijn vrouw en schoonzus om het leven tijdens een vliegtuigcrash. <