De Lange: ‘Orbán misbruikt corona’

Brussel

Dit heeft CDA-Europarlementariër Esther de Lange gezegd in een gesprek met het Nederlands Dagblad. De afgelopen twee weken gaf het Hongaarse parlement, waarin de rechts-nationalistische regeringspartij Fidesz de meerderheid heeft, de regering-Orbán volmachten. Hierdoor kan de noodtoestand zonder einddatum worden verlengd en is het verspreiden van nepnieuws over de coronacri..

De vicevoorzitter van de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie na de coronacrisis de zogenoemde artikel 7-procedure tegen Hongarije start. Deze kan in theorie leiden tot opschorting van het Hongaarse stemrecht in de Europese Unie en is de zwaarste straf voor een lidstaat.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .