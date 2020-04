Met een oranje das in de V-raad

Meedoen in de VN-Veiligheidsraad is van groot belang voor Nederland, dat nu al kandidaat is voor 2033-2034.

Karel van Oosterom (l.) met premier Mark Rutte in de vergaderzaal van de Veiligheidsraad in New York. (beeld Richard Koek)

Met een grondige voorbereiding kan een klein land wel degelijk een verschil maken, is de boodschap van Karel van Oosterom, die in 2018 namens Nederland in de raad zat.

New York

‘Timmermans bevestigde dat als we het zouden halen ik zes jaar Permanent Vertegenwoordiger in New York zou zijn – maar dat als we het niet zouden halen hij me persoonlijk in een roeibootje zou zetten en ik dan maar zelf in Nederland zou moeten komen.’

