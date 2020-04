Cuba’s artsen helpen Italië

Cuba heeft zijn befaamde internationale medische brigade naar Italië gestuurd om de Italianen bij te staan in de strijd tegen COVID-19. Vorige week kwamen 52 dokters en verpleegkundigen onder luid applaus aan in de stad Cremona in de zwaar getroffen Italiaanse provincie Lombardije. Ze gaan helpen in een veldhospitaal.

Deze zogeheten ‘Henry Reeve Brigade’ werd eerder naar West-Afrika gestuurd tijdens de ebola-epidemie van 2014 en naar Haïti om cholera te bestrijden na de aardbeving van 2010. Sinds de uitbraak van de corona-epidemie heeft Cuba, waar tot nu toe zes personen zijn overleden aan het virus, al artsenteams gestuurd naar Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname en Grenada. Ook Brazili..

