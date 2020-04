De ChristenUnie hoopt dat de EVP, de christendemocraten in de Europese Unie, de Hongaarse regeringspartij Fidesz in de ban doen.

‘De autocratische koers die Orban vaart, staat haaks op de rechtsstatelijke principes die door ons worden uitgedragen en verdedigd’, staat in een verklaring. Deze is ondertekend door CU-voorzitter Adema, politiek leider Segers en Europarlementariër Van Dalen. De verklaring steunt de recente brief van dertien Europese christendemocratische partijen, di..

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.