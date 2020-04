Zo verliep de arrestatie van de Australische Alek Sigley in Noord-Korea

De Australische Alek Sigley studeerde in Noord-Korea en raakte vermist. Zijn arrestatie en vrijlating werden wereldnieuws. Negen maanden later doet hij zijn verhaal in The Guardian. ‘De geheime politie zei: denk je dat Trump je zielige reet nu komt redden?’

Londen

‘Ik zit flink in de shit, dacht ik bij mezelf’, schrijft Alek Sigley in zijn opinieverhaal in The Guardian. Daarin doet de Australiër uit de doeken wat er is gebeurd in de negen dagen dat hij werd vastgehouden in Noord-Korea. Hij werd vermoedelijk opgepakt door de geheime politie, die hem blinddoekte in een zwarte Mercedes-Benz.

Zo verdween Sigley in juni, die als een van de weinige westerlingen aan de Kim Il-sung Universiteit in Pyongyang studeerde. Sigley had zelfs privileges gekregen, zoals zelfstandig reizen met de metro. Vrij internet had hij ook om ‘een menselijke kant van Noord-Korea te laten zien aan de buitenwereld’, zo vertelde hij eind 2018 aan deze krant, in een interview over zijn studentenleven.

