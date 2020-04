'China verborg omvang van uitbraak coronavirus'

Washington

Het rapporteerde minder besmettingsgevallen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte, concludeert de Amerikaanse inlichtingendienst in een geheim rapport aan het Witte Huis, zeggen drie Amerikaanse functionarissen. De functionarissen vroegen anoniem te kunnen blijven, omdat het rapport geheim is. Maar de insteek, zeiden ze, is dat de openbare rapportage van China over coronabesmettingen en sterfgevallen opzettelijk onvolledig is. Twee van de functionarissen zeiden dat het rapport concludeert dat de cijfers van China nep zijn. Het Witte Huis en de Chinese ambassade in Washington hebben niet gereageerd op het bericht.

De uitbraak van het coronavirus begon eind 2019 in de Chinese provincie Hubei. Het land heeft publiekelijk 82.000 besmettingsgevallen en 3300 doden gemeld, volgens gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins University.

lockdown

Hoewel China uiteindelijk een strikte lockdown oplegde die verder reikte dan die van andere landen, was er aanzienlijke scepsis over de gerapporteerde cijfers uit China, zowel buiten als binnen het land.

De Chinese regering heeft herhaaldelijk haar methodologie voor het tellen van gevallen herzien en wekenlang mensen zonder symptomen geheel buiten beschouwing gelaten. Pas dinsdag rapporteerde China meer dan 1500 gevallen zonder symptomen. <