Delegatie van taliban eerste keer in Kabul

Kabul

Voor het eerst sinds de taliban in 2001 uit de Afghaanse hoofdstad werden verdreven, is er een officiële delegatie van deze soennitische extremisten naar Kabul gekomen. Drie afgezanten van de taliban hebben onder toeziend oog van waarnemers van het Rode Kruis in Kabul met regeringsfunctionarissen onderhandeld over de uitwisseling van gevangenen, zei een woordvoerder van de regering woensdag. Hij zei niet of de twee partijen het ergens over eens waren geworden. De voorgenomen gevangenenruil zou de start moeten worden van een toenadering tussen de taliban en de regering. <